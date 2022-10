Geovest, un questionario per valutare la soddisfazione dei cittadini

Geovest ha avviato un’indagine di customer satisfaction mediante un questionario che diversi cittadini – selezionati in un campione casuale di utenze domestiche, ricavato dalla banca dati di Geovest – potranno ricevere online sulla mail o mediante contatto telefonico. L’indagine è avviata per monitorare la percezione e la soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi resi in qualità di Gestore pubblico del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il questionario assume un valore di informazione significativa volta a porre in essere possibili azioni ed interventi di miglioramento della qualità dei servizi dell’ente. In questa fase, l’indagine è rivolta alle utenze domestiche con lo scopo di valutare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi in modo particolare: raccolta e spazzamento dei rifiuti, centro di raccolta, contatto con Geovest attraverso lo sportello o il numero verde e altri strumenti per la diffusione delle informazioni. L’indagine viene svolta nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 15 novembre 2022. Geovest invita i cittadini che riceveranno il questionario a partecipare all’indagine per esprimere la propria opinione.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017