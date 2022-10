Imbrattata con scritte no vax la sede della Cisl

MODENA – Nonostante le indagini dei mesi scorsi e le denunce arrivate lo scorso settembre a carico di un uomo e di una donna ritenuti responsabili di diversi imbrattamenti ai danni di edifici che ospitano le sedi di organizzazioni sindacali o di enti di sanità pubblica, un altro episodio di questo tipo si è verificato la scorsa notte a Modena. Dopo Cgil e Uil, e dopo il Centro Servizi Ausl di Baggiovara, questa volta è toccato alla sede della Cisl, presso Palazzo Europa, in via Rainusso. Scritte no vax, realizzate con la consueta vernice rossa, divenuta ormai simbolo di questi imbrattamenti, sono state ritrovate questa mattina sui muri esterni della sede del sindacato. Ora la Digos, giunta sul posto nelle prime ore della mattina, procederà con le indagini per risalire ai responsabili.

