ISI Plast sponsor del progetto inclusivo dell’Unione Sportiva Rubierese Calcio

MODENA- Il nuovo team dell’Unione Sportiva Rubierese Calcio continua il suo progetto dando vita ad uno spazio

sportivo per i ragazzi e ragazze con disabilità.

Si è svolto martedì 18 ottobre il primo incontro dove 15 ragazzi si sono riuniti per giocare a calcio insieme, iniziando ad apprendere le prime regole del campo di gioco come una vera e propria squadra.

Tutto questo è stato possibile grazie alla sponsorizzazione dell’azienda ISI Plast S.p.A. e della famiglia Melli.

Afferma il ceo dell’azienda Gianluca Melli: “Lo sport è integrazione, è divertimento ed è un modo per creare nuove amicizie. Ogni ragazzo ha un mondo interiore che non deve essere isolato ma integrato. La serata è stata davvero speciale, ho visto emozioni, partecipazione e tanti sorrisi. Grazie al fantastico lavoro di tanti volontari che dedicano parte del loro tempo a questi ragazzi. Il senso di appartenenza ad un gruppo, il linguaggio in campo è quello delle emozioni, dei gesti di ogni singolo ragazzo che si è messo in gioco. Ogni sorriso che abbiamo potuto vedere sul volto dei ragazzi è una rivincita sul pregiudizio. Non esiste giudizio quando lavora il cuore”.

ISI Plast ha deciso di sponsorizzare questo progetto per 2 anni, per sostenere lo sport sociale e incentivarne l’eccellenza che nasce dalla necessità di supportare i ragazzi e famiglie che hanno fragilità.

Soprattutto in questi ultimi anni in cui le dinamiche relazionali sono diventate ancora più complesse.

Un progetto che utilizza lo sport e i suoi valori come strumento di inclusione sociale in sinergia con il territorio.

ISI Plast, azienda leader nel settore delle materie plastiche e del packaging, conferma con questo progetto l’importante e costante impegno rivolto alla sostenibilità sociale e sostiene attivamente le realtà circostanti sottolineando ancora una volta la scelta di proseguire con iniziative benefiche che l’azienda ha sempre mantenuto da anni.

A fine serata la domanda di tutti i ragazzi è stata: “Quando sarà il prossimo appuntamento?” Ed è già squadra.