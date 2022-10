Medolla, al teatro “Facchini” la proiezione del docufilm sull’allattamento “I nove mesi dopo”

MEDOLLA- Nella settimana mondiale per l’allattamento, il Comune di Medolla e l’associazione Fiore di Latte OdV hanno deciso di realizzare la proiezione del documentario “I nove mesi dopo” di Mariagrazia Contini, con l’obiettivo di dar voce alle ombre e lati bui che talvolta i genitori incontrano nei primi anni di vita dei loro figli. Perché non ci siano più tabù, perché nessuno si deve sentire solo o sbagliato.

La proiezione del documentario è prevista per venerdì 7 ottobre 2022, ore 21.00, al Teatro Facchini di Medolla.

Alla proiezione sarà presente la regista Mariagrazia Contini.

L’ingresso sarà libero ma è consigliata la prenotazione consigliata contattando i seguenti recapiti:

L’attesa, la nascita, una nuova vita che viene al mondo e una nuova vita anche per le mamme e le famiglie.

In una società che tende ad associare al post parto gratitudine ed emozioni positive, il provare tristezza, ansia e paure sembra quasi una vergogna da celare.

Il documentario dà voce alla sofferenza che tante mamme vivono nei nove mesi del dopo parto, quando sembra che non ci siano motivi per provarla, poiché il “gioco degli equivoci” (sociale, culturale) misconosce quella sofferenza e impone, al suo posto, emozioni solo positive. Come uscire da quel copione? Come dire la paura di non farcela?

I nove mesi dopo di quattro mamme molto diverse tra loro sono stati raccontati con delicata sensibilità da Mariagrazia Contini, Paolo Marzoni e Vito Palmieri, in un documentario prodotto da IBC Movie, in collaborazione con RAI Cinema e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.