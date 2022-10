Mirandola, fondi post-sisma: ottiene 700mila euro, ma l’azienda era chiusa dal 2008

MIRANDOLA – Aveva ottenuto circa 700mila euro (200mila dei quali non erano stati ancora erogati) nell’ambito dei fondi post-sisma del 2012 stanziati a sostegno di privati e imprese danneggiate dalle scosse di terremoto, ma l’azienda agricola di cui era titolare aveva, in realtà, chiuso nel 2008, per poi riaprire nel 2013 proprio poco prima di presentare domanda per ottenere i contributi post-sisma. Nei guai è, quindi, finito, in seguito ad un’indagine della Guardia di Finanza, l’ex titolare di un’azienda agricola mirandolese, autore di una truffa sui fondi post-terremoto. Ora la Guardia di Finanza ha eseguito nei suoi confronti due decreti di sequestro preventivo, per un valore totale di oltre 500mila euro (quelli finora ricevuti): sequestrati tre immobili ricostruiti proprio con l’utilizzo dei soldi ottenuti illegalmente. L’ex titolare dell’azienda agricola mirandolese è stato, inoltre, denunciato: per lui sarà chiesto il processo.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017