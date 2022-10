Nuove lanterne a led per i semafori di Novi e Rovereto

NOVI DI MODENA – Sono iniziati venerdì 14 ottobre, a Novi di Modena, i lavori finalizzati al miglioramento ed all’efficientamento dei semafori presenti sul territorio. Il programma – spiega l’Amministrazione comunale – prevede la sostituzione delle lanterne semaforiche di vecchia generazione con nuove lanterne a led, che presentano una migliore luminosità e quindi saranno più visibili, ed allo stesso tempo garantiranno un importante risparmio energetico. Dove già presenti alcune lanterne a led, verranno effettuate solamente operazioni di adeguamento, mentre in alcuni casi sarà necessaria la sostituzione dell’intero impianto.

I semafori interessati dallo svolgimento dei lavori si trovano a Novi, all’incrocio tra via Medaglie d’Oro e viale Martiri della Libertà, mentre a Rovereto tra via Chiesa Sud e via IV Novembre. Questo progetto rientra all’interno del programma approvato dall’Amministrazione che prevede una serie di azioni per il “risparmio energetico e l’uso intelligente e razionale dell’energia”, con l’obiettivo di proseguire e migliorare ulteriormente la strada già intrapresa della riduzione dei consumi di energia, anche in considerazione dell’attuale situazione internazionale e nazionale riguardante l’aumento dei costi di approvvigionamento.

