Pallavolo: la Stadium Mirandola esonera coach Dall’Olio

MIRANDOLA – La Stadium Pallavolo Mirandola comunica attraverso una nota stampa di aver sollevato Francesco Dall’Olio dal ruolo di allenatore della squadra partecipante al Campionato di Serie A3. La squadra è stata temporaneamente affidata all’allenatore in seconda Andrea Pinca che oggi (sabato 29 ottobre) siederà in panchina nel match valevole per la quinta giornata del girone di andata.

“La società ringrazia “Pupo” per l’impegno e la serietà profusi in questi due anni di collaborazione culminati con la storica promozione in serie A3 e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera”: questo il saluto della Stadium Mirandola a coach Dall’Olio.

