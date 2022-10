Poste Italiane, un nuovo francobollo dedicato al Museo storico della Comunicazione

MODENA-Lo scorso 6 ottobre 2022 è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” e dedicato al Museo storico della Comunicazione.

Il francobollo è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata.

Il bozzetto è a cura di Claudia Giusto.

La vignetta

All’interno di un fondino che ripete, per l’intera superficie, motivi figurativi geometrici, il francobollo riproduce una serie di opere custodite presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma, strumenti rappresentativi dell’evoluzione della comunicazione a distanza, e in particolare:

– un televisore in bianco e nero in uso dal 1957 al 1960;

– un’antenna radiogoniometrica installata sul panfilo Elettra con cui Guglielmo Marconi eseguì i suoi primi esperimenti sulla radionavigazione;

– un ricevitore telegrafico Morse risalente agli anni 1840/1860;

– un apparecchio telefonico d’epoca realizzato nel 1883 da Giovanni Battista Marzi utilizzato dalla Regina Margherita di Savoia;

– un francobollo dedicato alla vittoria dell’Italia ai Campionati del Mondo di Calcio del 1982 firmato da Renato Guttuso.

Completano il francobollo la legenda “MUSEO STORICO DELLA COMUNICAZIONE A ROMA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma EUR.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it .

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15 euro.