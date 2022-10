Promozione: San Felice a caccia della vetta contro lo Zola Predosa, trasferte per Cavezzo, Quarantolese e V. Camposanto

di Simone Guandalini – Scontro diretto in vetta al Girone C di Promozione in programma nella settima giornata di campionato: il San Felice, che occupa il secondo posto in classifica dopo la vittoria esterna sul campo del Trebbo, ospiterà, infatti, lo Zola Predosa primo a punteggio pieno, con sei vittorie conquistate nelle prime sei giornate di campionato. Con un successo, che riscatterebbe l’ultimo ko casalingo contro la Cdr Mutina, i giallorossi agguanterebbero i rivali di giornata in vetta alla classifica. Nelle zone basse della graduatoria, invece, cercano continuità dopo i primi successi in campionato, ottenuti nell’ultimo turno, Virtus Camposanto e Quarantolese: più agevole l’impegno per la Virtus Camposanto, che farà visita alla Vadese Sole Luna ultima in classifica a quota un punto, mentre la Quarantolese sarà impegnata, sempre in trasferta, sul difficile campo dell’Atletic Cdr Mutina terzo. Insidioso impegno esterno contro il Casumaro, infine, per un Cavezzo reduce da due ko consecutivi contro Porretta e X Martiri e terzultimo in classifica a quota 4 punti.

Promozione, Girone C, calendario giornata 7:

Sabato 22 ottobre, ore 15:

Msp Calcio – Castelnuovo

Domenica 23 ottobre, ore 15.30:

Atletic Cdr Mutina – Quarantolese

Atletico Spm Calcio – Faro Coop

Casumaro – Cavezzo

Fossolo 76 Calcio – X Martiri

Porretta 1924 – Trebbo 1979

San Felice – Calcio Zola Predosa

Vadese Sole Luna – Virtus Camposanto

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 18

San Felice 15

Atletic Cdr Mutina 14

Trebbo 1979 13

Faro Coop 12

Porretta 1924 10

Castelnuovo 8

Atletico Spm Calcio 8

Fossolo 76 Calcio 7

Casumaro 7

Msp Calcio 6

X Martiri 6

Virtus Camposanto 5

Cavezzo 4

Quarantolese 3

Vadese Sole Luna 1

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017