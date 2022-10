Rave party a Modena: forze dell’ordine si radunano per lo sgombero, trattativa in corso

MODENA – Sarebbe iniziata nella prima mattinata di oggi, lunedì 31 ottobre, una trattativa tra forze dell’ordine e organizzatori del rave party in corso a Modena in un capannone abbandonato in via Marino. A riportarlo è l’Ansa. Al rave party, che va avanti dalla notte tra sabato e domenica e che ha portato alla chiusura della la circolazione tra la rotonda di viale Virgilio/viale Orazio e quella in viale Virgilio di immissione nell’autostrada A1, partecipavano almeno 3mila giovani, diversi dei quali, però, starebbero abbandonando autonomamente il capannone. Intanto, secondo l’Ansa, all’esterno del capannone si trovano almeno un centinaio di agenti, tra Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, pronti per effettuare lo sgombero nel caso le trattative con gli organizzatori del rave party in corso a Modena non dovessero dare esito positivo, come annunciato nella giornata di ieri dal ministro dell’Interno Piantedosi. Al momento all’interno dell’ex deposito non sono entrati agenti in divisa.

