Rave party Modena, quasi completate le operazioni di evacuazione

MODENA – Massiccio e continuo il deflusso di raver da Modena Nord, dove il padiglione in cui dalla notte tra sabato e domenica era in corso un rave party si è quasi svuotato, dopo l’inizio delle operazioni di sgombero avvenuto questa mattina. Altri giovani – rende noto la Polizia di Stato – sono ancora presenti all’esterno del padiglione, nei vicini parcheggi, monitorati dai presidi di polizia tuttora in atto.

Nelle prossime ore, spiegano le forze dell’ordine – una volta completata l’evacuazione, inizieranno le operazioni di ricognizione e bonifica dell’area a cura della forza pubblica, mentre la Digos procederà al sequestro preventivo del padiglione operato in via di urgenza, per i rilevati rischi strutturali. Dall’inizio delle operazioni di questa mattina, sono stati identificati circa 1000 raver in uscita e 153 veicoli.

Questo il commento da parte del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini:

“Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a una soluzione positiva che ha permesso di tornare a una situazione di normalità rispetto a un evento organizzato illegalmente e in un capannone inagibile, uno spazio, quindi, che non poteva essere utilizzato in alcuna maniera. Il prefetto, il questore, il sindaco di Modena, oltre ovviamente al ministro dell’Interno, coi quali sono rimasto in contatto in queste ore. La Procura, e grazie ovviamente a tutte le Forze dell’ordine, alla Polizia locale, ai Vigili del fuoco, il Servizio 118 e il sistema di Protezione civile. Va sottolineato come ciò sia avvenuto in maniera ordinata e senza alcuna violenza. Resta il rammarico per i forti disagi creati nei giorni scorsi, rispetto soprattutto alla viabilità, con ricadute su residenti e attività economiche. A maggior ragione – chiude il presidente della Regione – è doveroso che venga ripristinata la legalità ogni qualvolta vengano violate le norme”.

