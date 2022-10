San Felice, arriva la festa del patrono: uffici comunali chiusi il 24 ottobre

SAN FELICE- Lunedì 24 ottobre, in occasione della festa del patrono, gli uffici del Comune di San Felice sul Panaro resteranno chiusi. Sarà possibile contattare il numero 3313648964, dalle 8 alle 12, solo per gli atti di morte e i servizi di polizia mortuaria.



Felice fu vescovo di Thibiuca (odierna Tunisia) martirizzato 56enne nel 303 a Venosa (Potenza) sotto gli imperatori Diocleziano e Massimiano.

Il corpo di Felice, abbandonato dai soldati, fu sepolto nello stesso luogo dove era stato ucciso. Ma appena si poté i fedeli dell’Africa vollero le reliquie del loro vescovo che furono trasportate a Cartagine prima e a Utica poi, dove furono venerate con grande onore.

Pare che un gruppo di coloni africani, per sfuggire all’invasione dei Vandali, nel 429, si rifugiasse in Italia stabilendosi nella Bassa modenese, in una località dove esisteva già una chiesetta. Avevano portato con sé una reliquia del loro patrono San Felice. La loro devozione e la loro fede verso questo santo si divulgò molto in fretta fra gli abitanti della regione tanto che la chiesa, ingrandita, fu a lui dedicata.

Attorno alla chiesa sorsero alcune case e in breve un villaggio, che prese il nome del santo ormai noto e venerato: San Felice sul Panaro.

Il Martirologio Romano pone la festa di San Felice il giorno 24 ottobre.