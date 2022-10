Scritte no vax sulla sede Cisl, solidarietà al sindacato da parte di Comune e Regione

MODENA – In seguito all’imbrattamento della sede modenese della Cisl, avvenuto la scorsa notte ad opera di attivisti no vax, il Comune di Modena e la Regione Emilia-Romagna sono intervenuti per esprimere solidarietà al sindacato.

“Ferma condanna per ogni tipo di atto vandalico che denota disprezzo per l’intera comunità e le sue espressioni di democrazia e piena solidarietà al sindacato, garanzia di libertà, tutela del lavoro e parte fondamentale del nostro sistema democratico” sono state espresse dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. Il primo cittadino modenese ha quindi sottolineato l’importanza di “individuare e perseguire i responsabili di atti che, oltre ad arrecare un danno materiale, denotano disprezzo per l’intera comunità e le sue espressioni di democrazia” e ha ricordato come, anche per questi motivi, il Comune abbia deciso di costituirsi parte civile in due procedimenti penali relativi a vicende in cui attivisti no vax hanno deturpato beni pubblici.

“Non so quale assurda strategia possa legare questi attacchi alle sedi sindacali da parte dei cosiddetti ‘no vax’. Preoccupa questa escalation che colpisce istituzioni, aziende sanitarie e sindacati, ma non intimidiranno nessuno. Alla Cisl di Modena la piena solidarietà della Regione Emilia-Romagna”. Così, invece, Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, a proposito delle scritte no vax apparse la scorsa notte sulla sede della Cisl di Modena.

“Gli episodi stanno diventando frequenti – osserva Baruffi – e siamo in presenza di azioni delinquenziali che colpiscono sedi delle Istituzioni, delle Aziende Ausl e dei Sindacati. Sono certo del massimo impegno da parte delle forze dell’ordine e della magistratura per dare un nome agli autori di questi reati, come peraltro già accaduto in precedenti episodi. Parliamo di reati preoccupanti, perché tesi ad intimidire e a indebolire chi, ogni giorno nel proprio campo di attività, è impegnato a garantire tutela sanitaria, diritti dei lavoratori e, aggiungo, esercizio della democrazia. Ma qui nessuno si lascerà intimidire”.