Senato, la finalese Camilla Bianca Mattioli è l’assistente del neo presidente La Russa

FINALE EMILIA – C’è un po’ di Finale Emilia nella recente elezione di Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d’Italia, a presidente del Senato per la XIX Legislatura. Assistente del senatore siciliano è, infatti, da qualche anno, come riporta “Il Resto del Carlino”, la finalese Camilla Bianca Mattioli. Dopo il percorso universitario con la laurea in Scienze politiche e la specializzazione in Diritto internazionale, infatti, Camilla Bianca Mattioli (29 anni) ha iniziato a collaborare con lo staff del senatore Ignazio La Russa. Dunque, dopo la presenza nella scorsa legislatura del finalese Vittorio Ferraresi, deputato eletto nel 2013 3 riconfermato nel 2018 nel Movimento 5 Stelle e anche sottosegretario alla Giustizia nei governi Conte, Finale Emilia continua ad avere una propria rappresentanza ai livelli più alti delle istituzioni nazionali.

