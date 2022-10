Turismo e promozione online: a Concordia la conferenza a cura di Gianluca Diegoli

CONCORDIA- Il turismo non è solo alloggio ma anche esperienze legate al territorio, oltre ad un’adeguata promozione online.

Di tutto questo si parlerà con Gianluca Diegoli- esperto di marketing digitale e docente presso la Iulm di Milano- e con alcuni imprenditori protagonisti di “buone prassi” in questo ambito.

L’appuntamento è per giovedì 27 ottobre 2022, ore 18.30, presso la sede CNA di Concordia: in via Mazzini 68.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione compilando il modulo online.

