Whatsapp down: problemi in tutta Italia per l’invio e la ricezione di messaggi

Whatsapp down: partire circa dalle ore 9 di questa mattina, Whatsapp, la popolare app di messaggistica utilizzata da milioni persone in tutto il mondo, ha smesso di funzionare in diverse zone d’Italia: impossibile per molti utenti inviare e ricevere messaggi. Il servizio di messaggistica sembra essere offline, oltre che nella versione da cellulare, anche nella versione desktop.

Si tratta di un ‘down’, scrive l’Ansa, di cui ancora non sono chiare le dimensioni, se locali o globali: tante segnalazioni di disservizi arrivano anche dall’Emilia-Romagna. Il sito DownDetector, che monitora costantemente questi fenomeni, ha segnalato l’inizio dei disservizi già dalle prime ore di questa mattina. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente. “Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile”, spiega, come riporta l’Ansa, un portavoce di WhatsApp.

