4 novembre, le celebrazioni a Nonantola e Mirandola

NONANTOLA, MIRANDOLA- Nel 104° Anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, della Festa delle Forze armate e dell’Unità Nazionale il Comune di Mirandola e il Comune di Nonantola hanno celebrato con diverse iniziative l’importante ricorrenza.

Mirandola ha onorato la data del 4 novembre con una solenne cerimonia svoltasi presso il Cimitero monumentale cittadino, ricordando l’alto sacrificio, l’amore incondizionato verso la Patria e l’impegno quotidiano a difesa delle libertà personali e collettive.

“Ricordiamo oggi momenti fondamentali della nostra storia e della nostra Repubblica che trovano espressione solenne, nella giornata del IV novembre. Dobbiamo essere eternamente grati – ha commentato nel suo discorso il sindaco di Mirandola Alberto Greco – a chi sacrificò la propria vita per l’Italia: per garantire un futuro a questa nostra amata terra. Tantissimi caddero e tra loro molti mirandolesi. Ragazzi e padri di famiglia, che hanno sofferto, dando la vita. Meritevoli più che mai della nostra riconoscenza per aver lasciato alle giovani generazioni una nazione unita, indipendente, libera e democratica. Guardiamo pertanto a loro con sentimento di commozione e profonda riconoscenza, elevandoli – nella memoria collettiva da tramandare ai posteri – al pari di altri mirandolesi illustri che li precedettero in altre epoche e il cui valore continua ad essere espressione della nostra città e dell’intera comunità”.

“Oggi si festeggia e si ricorda il quotidiano impegno delle Forze Armate. Uomini e donne in uniforme, sempre pronti a profondere il loro prezioso impegno nell’assolvimento dei compiti di tutela della legalità, della sicurezza, nelle operazioni di mantenimento della pace, con la riconosciuta capacità di mettersi a costante disposizione del prossimo. Soldati, Marinai e Avieri, Carabinieri, Polizia di Stato, Finanzieri e Polizia Locale: il vostro operato, espressione di valore, professionalità e dedizione, è riconosciuto e apprezzato quotidianamente nel Paese e sul nostro territorio, dove con spirito di abnegazione ed in modo indefesso, non mancate mai di adempiere il vostro importante dovere. A voi dunque – ha concluso il primo cittadino – il mio ringraziamento, a nome dell’intera comunità, nella giornata in cui si celebrano le gesta che fecero grandi le persone nella difesa della Patria, fino alla vittoria”.

Il Comune di Nonantola ha deciso di celebrare l’importante Anniversario con la deposizione di due corone d’alloro sotto la lapide ai Caduti posta in Municipio.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017