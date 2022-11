A Novi appuntamento con un murder party con cicuta

Il fattore tempo” è un murder party ambientato nella biblioteca di Novi. Un giallo interattivo in cui voi sarete i detective chiamati a risolvere il caso.

Oltre a interrogare i sospettati, dovrete risolvere enigmi nello stile delle cacce al tesoro per arrivare alla soluzione.

La biblioteca di Novi è frequentata da qualche mese da uno strano uomo, che dice di essere uno scienziato: sta cercando un modo per costruire una macchina del tempo.

Ha trovato a Novi un ambiente tranquillo per provare le sue teorie, e sostiene di essere riuscito a risolvere i problemi del paradosso del viaggio del tempo. Ed è pronto a mostrarlo alla cittadinanza! Se non che… viene assassinato proprio il giorno prima di far partire la sua macchina.

Ma lo scienziato ha lasciato degli appunti, che potrebbero inchiodare il colpevole dell’omicidio.

Riuscirete a riparare la macchina del tempo del dottor Bertolli ed assicurare il suo assassino alla giustizia?

