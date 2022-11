Biomedicale deve restituire 300 milioni di euro, De Maria (Pd): “Così si mette in discussione tutto il sistema”

Una vera e propria stangata nei confronti delle aziende italiane del biomedicale sarà provocata da una norma contenuta nel decreto Aiuti bis, che prevede la compartecipazione delle aziende del biomedicale allo sforamento del tetto di spesa sanitaria delle regioni. Così le aziende della Bassa modenese del distretto biomedicale, grandi e piccole che siano, dovranno restituire allo Stato 300 milioni di euro.

Sul tema interviene il deputato elettto per il Pd sul nostro territorio, Andrea De Maria:

“Sta venendo applicata, solo ora, peraltro per il periodo 2015-2018, la normativa del cosiddetto payback per le imprese del settore biomedicale. Si tratta di imprese particolarmente esposte alla crescita del costo dell’energia. Dalle organizzazioni di categoria e dagli enti locali dei territori dove il settore è più presente, arriva la fortissima preoccupazione di possibili chiusure di aziende, possibili delocalizzazioni e conseguenze sul piano occupazionale.

I distretti del biomedicale interessano in particolare territori già pesantemente colpiti dal sisma del 2012. Si tratta di un settore produttivo strategico per il Paese.

Le risorse che in questo modo arriveranno alle Regioni non sono strutturali e sono di dubbia esigibilità, mentre sarebbe necessario un finanziamento certo, da realizzare attraverso maggiori risorse da destinare al Fondo Sanitario Nazionale ed al rimborso effettivo delle spese covid 2022, come richiesto da tutte le Regioni.

Se si ritiene di intervenire sugli extraprofitti realizzati in fase covid, occorrerebbe farlo con provvedimenti realmente efficaci e che non mettano così drammaticamente in discussione il sistema delle imprese biomedicali, in particolare quelle piccole e medie. Ho presentato una interrogazione parlamentare per sollecitare l’attenzione del Governo”. Così Andrea De Maria, deputato PD