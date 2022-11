Bomporto, il programma dell’ultimo weekend della Fiera di San Martino

BOMPORTO – Ultimo weekend della Fiera di San Martino a Bomporto, con tanti appuntamenti da non perdere. Si comincia sabato 12 novembre alle 10 con la cerimonia di commemorazione dei caduti di Nassiriya presso il monumento a loro dedicato in via Caduti di Nassirya, alle 10.30 alla biblioteca Tolkien c’è il gioco di squadra rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni “Escape Library”, poi nel pomeriggio la carovana degli asinelli “Coccolasino e Asinobus” in piazzetta del Pozzo e i giochi di una volta “Gioca la piazza” in Galleria San Martino. Alle 15 riaprono BorgoBuono e l’Enoteca Lambrusco, mentre in parrocchia c’è la pesca di beneficenza. Nel pomeriggio, alle 16, nuovo appuntamento con il teatro di strada dei Drum Circle in piazza Matteotti, in serata c’è la tombola nella palestra parrocchiale e al Teatro comunale va in scena dalle 21 lo spettacolo “Chi ha capre ha corna” della Compagnia La Quérza ed Ganazê, nell’ambito della rassegna di teatro dialettale “Sábet in dialèt”.

Domenica 13 novembre dalle 8.30 si potranno fare acquisti al mercato di piazza Matteotti o al mercato contadino di piazza Roma, sede anche del raduno di trattori e attrezzature agricole d’epoca. Alle 9 apre la pesca di beneficenza organizzata dalla parrocchia e alla Galleria Tornacanale il mondo del volontariato bomportese si presenta nell’evento “Banchettiamo!”. Alle 9.45 (e nel pomeriggio alle 16) parte dalla chiesa di san Nicolò la visita ai beni artistico-architettonici del Comune e all’Acetaia comunale guidata dal gruppo Storici Locali, alle 10 laboratorio didattico per bambini “Il mosaico di San Martino” in piazza Roma, a cura di Tecnica Vivai, che replicherà alle 15. L’apertura di BorgoBuono e dell’Enoteca Lambrusco, il villaggio delle eccellenze enogastronomiche di piazzale Donatori di Sangue, è prevista per le 10.30, alla stessa ora tradizionale pesca sportiva al circolo Arci Laghi Elena. Dalle 11 nuovo appuntamento con il Festival delle Marching Band: questa volta sarà la Sganghenga Street Band a proporre i grandi successi internazionali lungo le vie del centro storico. Nel pomeriggio, dalle 15, in piazzetta del Pozzo torna l’attività didattica Coccolasino e Asinobus, poi ancora tante attrazioni con i trampolieri di Cantierart, la giocoleria di Luna di Caffè e la Bifunk Brass Band, mentre alle 17 in piazza Roma spazio alla lettura per bambini “Racconti d’autunno”.

Domenica 13 novembre è anche la Giornata Europea dell’Enoturismo “Recevin” e per l’occasione le cantine di Rosso Rubino – Azienda agricola Garuti, Cantina della Volta e Cantina Divinja – offrono la possibilità di scoprire i propri impianti di raccolta, produzione e distribuzione, con visite guidate durante le quali verrà illustrato nel dettaglio il processo di produzione del vino simbolo del territorio.

