Camminata per le vie di Massa Finalese: ritrovo in piazza Caduti per la libertà

FINALE EMILIA – Il gruppo Escursioni Finalesi propone una camminata ecologica di 2,5 chilometri per le vie di Massa Finalese. L’iniziativa si svolgerà oggi, sabato 12 novembre con ritrovo alle ore 15 in piazza Caduti per la Libertà. La camminata si svolgerà in sicurezza su marciapiedi e piste pedonabili ed è aperta a tutti, anche ai bambini.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017