Caro bollette, consegnato in Prefettura l’appello al Governo per scongiurare i distacchi di energia

E’ stato consegnato nella mattinata di oggi, lunedì 7 novembre, al prefetto di Modena, Alessandra Camporota, l’appello redatto da otto associazioni modenesi (Adiconsum, Adoc, Cittadinanza Attiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Acli, Arci di Modena), nel quale si chiede al Governo di adottare un provvedimento urgente che blocchi per almeno sei mesi i distacchi di gas ed energia elettrica per morosità incolpevole.

All’appello hanno aderito il vescovo di Modena, quattro parlamentari del territorio, il presidente della Provincia, trentacinque sindaci, tra i quali il sindaco di Modena, oltre a diverse Giunte comunali. Hanno aderito inoltre i segretari generali di CGIL, CISL e UIL.

I promotori dell’Appello hanno espresso al Prefetto di Modena la forte preoccupazione per l’aggravamento generale della condizione economica nel Paese e nella nostra provincia; una condizione che potrebbe portare migliaia di famiglie e cittadini del nostro territorio a non riuscire a saldare le bollette di gas e luce, enormemente cresciute. La richiesta di blocco dei distacchi è quindi in questa fase un tema prioritario, a parere dei promotori dell’Appello, al quale dovranno però seguire altre incisive azioni, finalizzate a ridurre il peso della crisi economica su cittadini e famiglie.

Le otto associazioni hanno quindi chiesto al Prefetto di trasmettere l’Appello alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Prefetto di Modena, associandosi alle preoccupazioni dei proponenti, ha voluto approfondire le problematiche più frequenti in questa fase, richiedendo nel contempo ai presenti valutazioni sulle possibili evoluzioni nei prossimi mesi.

