Caro energia, il 16 novembre a Carpi un incontro con il presidente Aimag

CARPI- Il futuro dell’energia nelle città, strumenti e strategie per combattere il caro bollette e aiutare l’ambiente: questo il tema dell’incontro ‘Le comunità energetiche rinnovabili’, aperto a tutti i cittadini e le associazioni, previsto mercoledì 16 novembre alle 20.30 nella sede del Pd di Carpi in via Don Davide Albertario, 41.

Interverranno l’assessore all’Ambiente di Carpi Riccardo Righi e il presidente Aimag Gianluca Versani.

Sarà possibile seguire l’incontro anche da remoto al seguente link.

