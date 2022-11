Carpi, scritte no vax sui muri del liceo “Fanti”

CARPI – Scritte no vax sui muri esterni del liceo “Fanti” di Carpi: la spiacevole scoperta è stata fatta questa mattina, all’arrivo a scuola da parte di insegnanti e alunni. Sui muri esterni del liceo, infatti, campeggiava l’ormai noto simbolo del gruppo no vax ViVi, oltre ad scritte riconducibili alla galassia no vax. I tecnici della Provincia stanno effettuando in queste ore i sopralluoghi all’istituto per stimare l’importo del danno e i costi di ripristino delle superfici esterne dell’edificio.

Una dura condanna è stata espressa tramite i social network dal sindaco di Carpi Alberto Bellelli per l’atto vandalico compiuto questa notte ai danni del Liceo “M. Fanti” di Carpi:

“È una vergogna! Le scuole non si imbrattano. Non voglio entrare nel merito del “messaggio delirante” scritto da questi vandali, ma esprimere la più ferma e dura condanna verso l’atto compiuto questa notte ai danni del Liceo “M. Fanti” di Carpi. Non è vandalizzando edifici pubblici che si dà maggiore forza alle proprie idee o convinzioni. Mi auguro che gli autori siano identificati il prima possibile e che tra le diverse pene e sanzioni suggerisco ci sia anche quella di obbligarli a ripitturare la scuola”.

Una condanna alle scritte no vax apparse sui muri del liceo “Fanti” di Carpi arriva anche da Andrea De Maria, deputato Pd eletto nel collegio uninominale di Carpi:

“Il Liceo di Carpi è stato imbrattato da scritte no vax. Tutta la mia solidarietà a docenti, studenti ed istituzioni scolastiche. Come ben sappiamo non si tratta di atti isolati. È importante che tutti coloro che hanno responsabilità istituzionali siano chiari e senza ambiguità condannino azioni come queste. La difesa della salute dei cittadini è condizione fondamentale per garantire i più fragili e la libertà di tutti”.

Questo, invece, il commento dei Giovani Democratici delle Terre d’Argine:

“Negli ultimi due anni ci avevano abituato al peggio, ma nel momento in cui il nuovo governo di destra discute il reintegro di medici ed infermieri no vax e blocca la libertà di manifestare liberamente, hanno deciso di attaccare anche le scuole con messaggi deliranti e violenti. Questo è davvero troppo. L’attacco poi al “climatismo”, come questi esaltati lo chiamano, è ancora più comico visti i disastri ambientali che già questa estate abbiamo iniziato a sperimentare sulla nostra pelle. Condanniamo fermamente gli autori di questo gesto intimidatorio e squadrista. La nostra solidarietà invece a tutti le studentesse, professoresse e personale tecnico-amministrativo dell’Istituto Manfredo Fanti”.

Questo il commento del presidente della Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei:

“Non tolleriamo alcuna forma di violenza e vandalismo verso la comunità e quanto accaduto al liceo Fanti è per noi di estrema gravità. Per questo stiamo procedendo immediatamente a sporgere denuncia alle forze dell’ordine per individuare quanto prima i responsabili dell’atto vandalico di questa notte. Questi gesti debbono essere condannati e i delinquenti vanno individuati con rapidità. La Provincia provvederà a ripristinare i danni in tempi rapidi, perché gli studenti e gli insegnanti meritano scuole decorose e pulite, ma questo non sottrae dalle proprie responsabilità gli autori di un gesto che non appartiene e non rappresenta la comunità modenese”.

