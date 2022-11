Cispadana, Mirandola preme per l’avvio dei lavori: lettera aperta al ministro Salvini

MIRANDOLA – Mirandola preme per veder sorgere i cantieri di un’opera, la Cispadana, secondo l’Amministrazione comunale mirandolese strategicamente non più rimandabile al fine di fornire un nuovo impulso all’economia del distretto dell’Area Nord.

L’Amministrazione Comunale mirandolese, con l’intento di farsi portavoce delle necessità del tessuto produttivo locale, si è rivolta nei giorni scorsi al neo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il sindaco di Mirandola, Alberto Greco, ha fatto recapitare al ministro una lettera aperta contenente la richiesta di rassicurazioni in merito alle priorità – in materia di infrastrutture per il territorio – del Governo recentemente insediatosi.

“In tal senso – si legge nella nota diffusa a tal proposito dal Comune di Mirandola – vengono accolte con positiva speranza le rassicurazioni fornite all’assessore regionale alle Infrastrutture Andrea Corsini, in merito alla realizzazione sia della “bretella” Sassuolo-Campogalliano che della Cispadana: l’auspicio è che possa esser giunto il momento della svolta, per un’opera da decenni dibattuta ma in maniera poco lungimirante continuamente rimandata”.

“La speranza – commenta il sindaco di Mirandola, Alberto Greco – è che si possa finalmente essere giunti ad un “dunque”. Nonostante le innegabili difficoltà attuali, in materia di collegamenti, il nostro tessuto produttivo non ha mai smesso di crescere, affermandosi a pieno titolo baricentrico a livello Nazionale, Europeo e Mondiale. L’incertezza di questo tempo si può e si deve contrastare con misure coraggiose, e per questa ragione proprio come lo è la Cispadana, non più rimandabili”.