Il deputato modenese Stefano Vaccari è il capogruppo Pd in Commissione Agricoltura

Stefano Vaccari, deputato modenese del Pd, è il nuovo capogruppo Pd n Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Queste le sue parole dopo la nomina:

“Alla Camera si è insediata la Commissione Agricoltura. Ne faccio parte e il gruppo Pd mi ha nominato capogruppo. Ne sono onorato. Sono temi primari che attengono al governo del territorio, al lavoro, all’ambiente, alla qualità della vita, alle produzioni enogastronomiche che sono considerate eccellenze in tutto il mondo e che sono punto di forza del Made in Italy. Tante le sfide da affrontare anche nel rapporto con l’Europa. Lavorerò insieme agli altri colleghi, in rapporto costante con le organizzazioni e gli enti locali, per rappresentare al meglio gli interessi generali del Paese”.