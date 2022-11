Finale Emilia, questo pomeriggio i funerali di Andrea Balboni

FINALE EMILIA – Si terranno nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 novembre, con partenza dalle camere ardenti di Mirandola alle ore 14 e cerimonia con rito religioso presso la Chiesa di Finale Emilia a partire dalle ore 14.30, i funerali di Andrea Balboni, per tanti anni impiegato presso il servizio informatico del Comune di Finale Emilia, poi trasferitosi al Ced dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord. Al messaggio di cordoglio dei giorni scorsi dell’Amministrazione finalese si è aggiunto quello dell’Amministrazione comunale di Mirandola:

“L’Amministrazione comunale si stringe al dolore dei famigliari ed esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Andrea Balboni Nato a Finale Emilia il 6 Agosto del 1973, Andrea, grazie all’innato talento informatico, ha contribuito in maniera decisiva alla creazione ed allo sviluppo della rete informativa dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord. Persona sempre garbata e gentile, non ha mai fatto mancare ai suoi interlocutori un sorriso, distinguendosi per la sua capacità di relazionarsi in modo squisito con tutti”.