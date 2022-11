Furti in serie in sette negozi tra Mirandola e Medolla

MIRANDOLA, MEDOLLA – Continua l’ondata di furti che negli ultimi tempi sta riguardando il territorio della Bassa modenese. Qualche settimana fa era toccato ad una serie di villette di Concordia e San Possidonio essere prese di mira dai ladri, poi, più recentemente, i furti alla Stazione Rulli Frulli a Finale Emilia e quelli in serie a Rivara. Ora, ad essere stati colpiti in serie, sono stati, invece, alcuni negozi tra Mirandola e Medolla. Nel dettaglio, come riporta “Il Resto del Carlino”, nei giorni scorsi un trio di malviventi ha preso di mira quattro negozi del centro storico di Mirandola. Cospicuo il bottino dei ladri, che oltre agli incassi rimasti in negozio, in un’attività hanno rubato costosi capi di abbigliamento e in un’altra salumi pregiati. A Medolla, invece, si legge sempre su “Il Resto del Carlino”, presi di mira tre negozi sulla Provinciale 468: anche in questo caso, il bottino è stato rilevante. Dal modus operandi dei colpi di Mirandola e Medolla una prima ipotesi farebbe pensare che si tratti della stessa banda di malviventi.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017