Giornata della libertà, De Maria (Pd): “Lettera del ministro Valditara inaccettabile”

Attraverso una nota stampa, il deputato del Pd, eletto nel collegio di Carpi, Andrea De Maria, interviene a proposito della lettera inviata dal ministro dell’Istruzione Valditara agli studenti in occasione del Giorno della libertà

“La lettera del ministro dell’Istruzione Valditara, riferita all’anniversario della caduta del Muro di Berlino, inviata a tutti gli istituti scolastici e indirizzata a tutti gli studenti, rappresenta una inaccettabile iniziativa di propaganda politica. Non rispettosa del principio della libertà di insegnamento che la Costituzione garantisce ai docenti. Certamente non adeguata alla sua alta responsabilità istituzionale. Presenterò un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti”.