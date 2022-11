Hockey in line, campionato regionale under 14: gli Scomed Bomporto fermati a Forlì

BOMPORTO- E’ stata una domenica difficile, quella del 13 novembre, per gli Scomed Bomporto Under 14 che a Forlì hanno capitolato in entrambi gli incontri nell’ambito del campionato Regionale .

Purtroppo le malattie stagionali hanno “decimato” la squadra dei giovani atleti bomportesi, falsando di fatto i risultati dei pronostici che vedevano gli Scomed giocarsela alla pari contro Riccione e Ferrara in questa prima giornata di campionato. Sempre nella giornata di domenica 13 novembre, in occasione della fiera di San Martino, si sono svolti i festeggiamenti del ritorno dai Mondiali di Buenos Aires delle fuoriclasse bomportesi Alessia Bergamini e Giorgia Zanella che, alla presenza del sindaco e dell’assessore allo sport di Bomporto, hanno brindato insieme. In tale occasione si sono festeggiati anche i primi dieci anni di attività di volontariato che, dal 2012, ha contribuito significativamente al sostentamento dell’organizzazione sportiva.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14

Questi i risultati della giornata :

RICCIONE – SCOMED BOMPORTO 10- 4 ( Per gli Scomed Bomporto goal di: 3 Bergamini 1 Allegretti)

SCOMED BOMPORTO – FERRARA 2 – 8 ( Per gli Scomed Bomporto goal di: 2 Allegretti)

La formazione Scomed Bomporto Under 14 : MARCHICA-BABA-BERGAMINI-CIPRIANO-CORAZZARI-RAIMONDI-ALLEGRETTI-VECCHI-BELTRAMI-ROVERSI-ARDENTE-VERGARI G.-SANTAGIULIANA.

ALLENATORE SALA -DIRIGENTE ALLEGRETTI.

