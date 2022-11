La mamma di Alice Neri a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso: “Trovata con la app Cerca telefono, che suonava a vuoto”

A Pomeriggio 5, il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso, l’altro pomeriggio è stata ospite Patrizia Montorsi la mamma di Alice Neri 32enne di Ravarino, trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua auto a Concordia sul Secchia.

Con lei c’era l’altro figlio, Marco Marzoli, il fratello maggiore di Alice (hanno cognomi diversi perché hanno padri diversi) ed è stato sentito anche il marito della vittima, Nicholas Negrini. In onda è stata poi mandata la testimonianza del vicino di casa del collega con cui la donna ha passato le sue ultime ore in vita, con cui era uscita per un aperitivo.

Mamma Patrizia ha ricordato come si era giunti alla tragica scoperta: “Quella sera rientrata dal lavoro Alice ha detto al marito che sarebbe andata a prendere un aperitivo con il collega. Poi il marito ha messo a letto la bambina, la figlioletta di 4 anni, e si è addormentato. Quando si è risvegliato il mattino dopo, ha visto che la moglie non era rientrata ed è scattato l’allarme. Sono stati mobilitati il fratello, la madre, gli altri familiari, Quando si è capito che Alice non era neanche andata al lavoro è partita la denuncia ai Carabinieri, e poi il marito ha attivato l’app che condivideva la posizione del telefonino della moglie: così è stato rilevato che era andata al bar di Concordia, e lì si fermava il segnale”.

La Montorsi ha reso una testimonianza straziante di quel che sta succedendo in queste ore nella Bassa Modenese, dove ancora non si è giunti alla verità sul destino della figlia. Non mancano le ipotesi. Racconta la mamma: “O ha detto no a qualcuno e a questa persona è partito l’embolo oppure è stata una persona che l’ha fermata e aggredita intenzionalmente. Cosa poteva volere da mia figlia? L’unica cosa è che noi donne non abbiamo diritto di dire un no”.

Due sarebbero gli indagati per atto dovuto: il marito Nicholas, che avrebbe l’alibi di essere rimasto a casa con la bambina, e un collega di lavoro, con il quale sarebbe andata a prendere un aperitivo. “Il collega è l’ultima persona che l’ha vista viva, da quello che risulta a noi”, spiega la madre di Alice. Ma si starebbe cercando anche un terzo uomo: una macchina sarebbe stata vista nei pressi del campo in cui Alice è stata bruciata, è la sua?

La donna racconta ancora commossa: “Hanno portato la macchina dove l’hanno portata e me l’hanno anche bruciata, non contenti. Forse speravano che scoppiasse la bombola del GPL, così noi eravamo ancora qua a domandarci dov’è finita Alice. Non riesco a trovare un nesso in questo”.

Intanto il vicino di casa di San Possidonio del collega con cui Alice ha passato la serata è stato raggiunto dai giornalisti. Non ha raccontato molto del 40enne. “Un ragazzo un po’ strano, un po’ particolare che non dava molto confidenza, non salutava mai”, è stato detto.

A Pomeriggio Cinque anche le parole del marito Nicolas: “So di essere innocente e spero che si muovano in fretta le cose”.

Vai alla puntata di Pomeriggo 5:clicca qui

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017