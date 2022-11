Mirandola, all’auditorium Montalcini va in scena “La Gilda” di Giovanni Testoni

MIRANDOLA- Una delle più grandi interpreti della scena contemporanea italiana incontra uno degli scrittori più controversi del Novecento italiano. Laura Marinoni è l’assoluta protagonista de “La Gilda”, insieme al pianista Alessandro Nidi, nella ‘cantata teatrale’ tratta dalla raccolta di racconti “La Gilda del Mac Mahon” di Giovanni Testori in programma all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola mercoledì 16 novembre 2022 con inizio alle 21, nell’ambito della Stagione teatrale 2022-2023 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto intero 15 euro, ridotto 13 euro.

“Ho lasciato il teatro, quel giorno folle di fine febbraio in cui iniziava l’incubo della pandemia, nei panni della Monaca di Monza dei Promessi Sposi di Testori, e Testori fa rinascere adesso la Gilda.

È successo con la naturalezza delle cose belle, pensare a un nuovo progetto artistico insieme al mio amico e formidabile musicista Alessandro Nidi ,immaginando una “cantata teatrale”, piena di musica, canzoni, suggestioni legate a Milano, a quella Milano dei miei nonni che parlavano ancora in dialetto e vivevano proprio dalle parti del Mac Mahon.

Mi sembra di conoscerla, la Gilda. E la lingua stupefacente con cui l’autore la fa parlare, come un torrente in piena; quella vitalità senza freni che racconta la fatica di sopravvivere e la passione incontenibile per il sesso sì, ma soprattutto per l’amore. Testori mi commuove, sempre. E mi diverte, mi fa sentire a casa, agganciata agli anni in cui stavo per venire al mondo e che poi ho respirato da bambina. Mi aiuta a ridare forma al nostro mondo di oggi, tornando all’autenticità. Non c’è mai giudizio in Testori, solo uno sguardo innamorato per i suoi personaggi esuberanti di periferia, soggetti da fotoromanzo dal cuore spalancato. Ho tanta voglia di farla vivere, questa Atomica dei quartieri bassi, che si vende per far uscire di galera il suo Gino e poi viene scaricata proprio in ragione del suo “darsi intorno”.

Mi assomiglia la sua tenacia, la sua purezza. “Gli uomini! Che meraviglie, madonna. Ma che schifo!”.