Mirandola, attivato in via Emilia-Romagna il quinto gruppo di vicinato cittadino

MIRANDOLA – E’ stato inaugurato questa mattina, giovedì 10 novembre, il quinto gruppo di vicinato cittadino di Mirandola. Alla presenza del sindaco Alberto Greco e del comandante della Polizia Locale Gianni Doni, il cartello che campeggia in via Emilia Romagna è stato svelato dal promotore Evaristo Ascari. Il “Gruppo di Vicinato Via Emilia Romagna” si aggiunge agli attuali, “Via Gherardi”, “Via Trivulzio”, “Via Diavolo” (a Quarantoli) e Via Colombo, in supporto all’attività di prevenzione sul territorio fornita dalla Polizia Locale. Nello specifico il supporto fornito verte sulla segnalazione, attraverso foto e video caricate su appositi gruppi “whatsapp” gestiti ed organizzati dagli operatori della Municipale.

