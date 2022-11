Mirandola, dal 3 novembre modifiche agli orari dei bus 401 e 491

MIRANDOLA- A partire dal giorno 3 novembre entreranno in vigore alcune modifiche legate al servizio delle linee di recente istituzione: la linea 𝟰𝟬𝟭 (𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻𝗼/𝗕𝗶𝗼𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲) e la 𝟰𝟵𝟭 (𝗠𝗶𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗹𝗮-𝗤𝘂𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼𝗹𝗶 / 𝗧𝗿𝗮𝗺𝘂𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼-𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗦𝗽𝗶𝗻𝗼 – 𝗟𝘂𝗶𝗮).

Per garantire un efficiente coincidenza con il treno R17907 delle 17.34 diretto verso Bologna, sono stati rivisti gli orari del pomeriggio: saranno quindi a disposizione due corse in partenza dal Terminal per la stazione alle 16.35 e 17.05, mantenendo, anzi intensificando in quegli orari la cadenza a 60’ minuti.

In tutti i percorsi passanti da viale Antonio Gramsci sono state inserite le fermate Gramsci bv. 2 giugno utili per i dipendenti dell’area industriale adiacente; parimenti in via Di Mezzo le fermate saranno sdoppiate, con avvicinamento della seconda all’incrocio con la SS12 e quindi allo stabilimento adiacente.

Al fine di fare chiarezza sulle coincidenze con i treni si conferma che tutte le corse della linea 401 devono attendere i treni corrispondenti almeno fino a 5’ dopo il proprio orario di partenza.

Le corse in partenza dalla stazione alle 7:23, 7:55, 8:24, 8:30, particolarmente dedicate ai passeggeri in arrivo a Mirandola, dovranno inoltre attendere i treni in coincidenza fino a 10’ dopo il proprio orario di partenza.

Infine, le ultime due corse della linea, 4082/64 delle 19:45 da Mirandola Terminal e 4080/67 delle 20:24 da Stazione Mirandola FS sono state soppresse. Per la coincidenza serale in arrivo da Bologna alle 20:19 sarà comunque disponibile una corsa della linea 491.