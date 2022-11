Mirandola, investe il rivale e poi scappa: si cerca l’aggressore

MIRANDOLA- Dopo una lite degenerata, ha investito con l’auto il rivale per poi darsi alla fuga: è successo nel tardo pomeriggio di giovedì 17 novembre a Mirandola, in via Papa Giovanni XXIII.

L’esatta dinamica di quanto accaduto resta tutta da chiarire: pare che all’arrivo sul posto delle pattuglie un uomo di 60anni fosse a terra, sotto choc e con una gamba dolorante. La pista dell’investimento volontario è sembrata la più plausibile e subito è iniziata la caccia all’uomo per identificare l’aggressore. Si tratterebbe di una persona che la vittima conosce: entrambi di origini campane.

Non è ancora chiaro se i due si siano incontrati casualmente oppure se abbiano litigato dopo essersi dati appuntamento. Fatto sta che il 60enne è stato travolto di proposito, riportando una brutta frattura alla gamba.

L’uomo è stato ricoverato in Ortopedia all’ospedale di Mirandola.

I carabinieri sono ora alla ricerca di testimonianze, considerata la prossimità di un bar al luogo dell’investimento.

