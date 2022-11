Terre d’Argine, cambio al vertice: sarà Alberto Bellelli a guidare l’Unione

“Lavoreremo per un’Unione sempre più protagonista della vita dei nostri territori – ha dichiarato il neo presidente- l’idea che desidero promuovere è quella di una “Città diffusa”, che vada oltre i nostri confini comunali: un corpo unico che lavora sinergicamente per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Come? Consolidando i servizi alla persona, già presenti e attivi sui territori, ma non solo”.

“Ci aspetta una sfida importante: il prossimo anno e mezzo chiuderemo il PUG, lo strumento urbanistico che dovrà intercettare le esigenze di sostenibilità ambientali ed economiche necessarie per crescere- prosegue Bellelli- Infine, l’Unione sarà lo strumento per ottenere sempre più risorse europee, anche quelle che arriveranno con il del PNRR”.