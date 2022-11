Terza Categoria: il Limidi vince 3-1 sul campo della Novese, successo casalingo per il Concordia

di Simone Guandalini – Il Limidi supera 3-1, in trasferta, la Novese e aggancia la San Francesco Smile, sconfitta 2-0 dal Magreta nell’anticipo del sabato pomeriggio, al primo posto del Girone B (Modena) di Terza Categoria: in gol per la formazione solierese tutto il tridente, composto da Massaro, che sblocca il match al 10′, Scacchetti, che riporta in vantaggio il Limidi al 55′, dopo il momentaneo pareggio di Meher (38′) per la Novese e Agyei, che chiude la gara al 90′. Non sfruttano, invece, l’occasione per raggiungere Limidi e San Francesco Smile in vetta alla classifica, 4 Ville e San Paolo, che rimangono, dunque, a -3 dalla coppia di testa (18 punti contro 15) e vengono raggiunti anche da Magreta e Cortilese. Il 4 Ville cade in casa contro la Polisportiva Union 81 (0-1), mentre il San Paolo viene sconfitto sul campo del Concordia (3-1): per la formazione concordiese si tratta del terzo risultato utile consecutivo, dopo la vittoria a Magreta e il pareggio nel derby contro la Novese. Succede tutto nel secondo tempo, dopo che il primo si era chiuso a reti inviolate: al 52′, Mozzillo, lanciato sul filo del fuorigioco da Suarato, firma il gol del vantaggio. Tre minuti più tardi, il San Paolo pareggia su rigore, ma dopo altri 120 secondi ancora Suarato serve l’assist per il colpo di testa vincente di Sereno, che trova il 2-1. Chiude il match al 74′ ancora Mozzillo su calcio di rigore. Ko, infine, per la Robur La Pieve sul campo della Polisportiva Cognentese (2-1): non basta alla formazione nonantolana una rete di Cioffo.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 9:

Magreta – San Francesco Smile 2-0

4 Ville APS – Polisportiva Union 81 0-1

Concordia Calcio – San Paolo 3-1 (Mozzillo (C), rig. Lusvardi (S), Sereno (C), rig. Mozzillo (C))

Gino Nasi – Cortilese 2-2

Novese – Centro Polivalente Limidi 1-3 (10′ Massaro (L), 38′ Meher (N), 55′ Scacchetti (L), 90′ Agyei (L))

Polisportiva Cognentese – Robur La Pieve 2-1 (Curedda (C), Giorgi (C), Cioffo (R))

San Vito – Circolo Rinascita 1-0

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Centro Polivalente Limidi 18

San Francesco Smile 18

San Paolo 15

Cortilese 15

4 Ville APS 15

Magreta 15

Polisportiva Cognentese 14

Polisportiva Union 81 13

Circolo Rinascita 11

Concordia Calcio 11

Robur La Pieve 9

Gino Nasi 9

Novese 4

San Vito 4

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017