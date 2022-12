Attentato incendiario alla sorella di Elly Schlein, la diplomatica Susanna Schlein

Attentato incendiario alla sorella di Elly Schlein, la diplomatica Susanna Schlein. E’ successo in Grecia, dove è di stanza la donna, consigliera dell’ambasciata italiana ad Aten , e dalle prime indagini, la matrice dell’attentato alla sua auto “è anarchica”. Lo riferisce il Viminale.

L’attacco è avvenuto intorno alle quattro del mattino: l’auto era parcheggiata nei pressi di un condominio, ed è andata completamente distrutta dopo essere stata data alle fiamme. Le autorità hanno individuato nelle vicinanze una bomba molotov con una miccia mezza esaurita. Diciotto vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo, mentre l’incendio stava per causare danni anche ad un’altra auto della diplomatica.

Susanna Schlein “è salva per miracolo perché per fortuna non è esplosa la molotov piazzata sotto la macchina vicina all’impianto del gas che è sotto la camera da letto della sua famiglia”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Probabilmente si tratta di un attentato di origine anarchica come ce ne sono stati altri”, ha aggiunto.

