Ci sono 343 posti a Modena per il Servizio Civile Universale

Sono 343, quasi il doppio dell’ultima edizione le opportunità per diventare operatori volontari di Servizio civile in 33 progetti in tutta la provincia di Modena. È già aperto, infatti, e lo sarà fino alle 14 di venerdì 10 febbraio, il bando per un anno di Servizio civile universale, a cui possono presentare domanda anche ragazzi e ragazze modenesi tra i 18 e i 28 anni.

Il bando, indetto dal Dipartimento nazionale per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, mette a disposizione a livello nazionale oltre 71mila posti in più di 3mila di progetti. Le posizioni nella provincia di Modena sono disponibili, appunto, nei 33 progetti proposti dagli enti associati al Coordinamento provinciale enti servizio civile di Modena (Copresc): associazioni come Admo, Aism, Anpas, Arci, Avis e Caritas e alcuni Comuni, tra cui quello di Modena, che propone il progetto “Comunità resilienti” in cui sono coinvolte anche le Unioni dei Comuni dell’Area nord, del Sorbata e delle Terre d’argine. L’avviso con informazioni, istruzioni e moduli per la domanda è pubblicato online sul sito web www.coprescmodena.it.

Tutti i progetti, da realizzare tra 2022 e 2023 con partenza entro il 21 settembre e durata tra 8 e 12 mesi, spaziano dall’assistenza e integrazione, alla promozione culturale, all’educazione e alla tutela del territorio e dell’ambiente; alcune proposte progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in particolare con disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale). Online, sul sito www.scelgoilserviziocivile. gov.it/cerca-il-progetto/, è pubblicato l’elenco di tutti i 3.181 progetti disponibili.

Agli operatori volontari selezionati verrà corrisposta una indennità mensile di 444,3 euro (la durata del servizio è 12 mesi e l’orario è pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo di 765 ore per i progetti di 8 mesi e di 1.145 ore per quelli di 12 mesi). Per candidarsi bisogna avere tra i 18 anni compiuti e i 28 anni non superati al momento della candidatura; non avere subito condanne per reati penali; essere cittadini italiani, di altro Paese UE o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

La candidatura è obbligatoria online. È necessario prima di tutto munirsi di Spid (Sistema pubblico di identità digitale), cioè delle credenziali valide per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni. L’invito è a non aspettare l’ultimo momento per richiedere le credenziali perché sono previsti tempi per il rilascio, bisogna prima registrarsi e poi recarsi allo sportello per completare la procedura con riconoscimento di persona. Tutte le informazioni su Spid e l’elenco dei soggetti che rilasciano le credenziali si trovano sul sito nazionale (www.spid.gov.it). L’Urp del Comune di Modena in piazza Grande rilascia, gratuitamente, le credenziali Spid (informazioni online sulla pagina www.comune.modena.it/servizi- online/spid).

I cittadini di Paesi dell’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo Spid, possono accedere ai servizi della piattaforma Domanda on line (Dol) attraverso credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page del portale stesse.

Gli aspiranti operatori volontari devono poi presentare domanda esclusivamente attraverso Dol raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline. serviziocivile.it. Si può presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati nel bando e riportati nella piattaforma stessa.

Per approfondire contenuto dei progetti e modalità operative per la presentazione delle domande di candidatura, gli operatori del Copresc (Coordinamento provinciale Enti servizio civile) supportano telefonicamente (tel. 347 5752659 o 339 7565436) i giovani interessati lunedì e giovedì dalle 10 alle 15.30 e martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13. L’e-mail del Copresc è copresc@comune.modena.it; il sito www.coprescmodena.it.

Informazioni sui progetti del Comune di Modena per il Servizio civile si possono chiedere a Ufficio Sport e Giovani (tel. 059 2032961 – 2034846 – 2034849) lunedì e giovedì 8.30-13 e 14.30-18, mercoledì 8.30-13 (www.stradanove.it), oppure a Informagiovani, piazza Grande 17, da lunedì a sabato 9-13. Servizio telefonico (059-20312) da lunedì a sabato 9- 13; lunedì e giovedì anche 15-18. E-mail piazzagrande@comune.modena.it.

