Ciclabile Modena-Nonantola: Vaccari e Guerra chiedono 5 milioni per la realizzazione

I deputati modenesi del gruppo parlamentare PD – Italia Democratica e Progressista, Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, hanno presentato un emendamento alla legge di Bilancio: “Unire il tesoro dell’Abbazia benedettina di Nonantola, scrigno del medioevo, al Duomo di Modena patrimonio dell’Unesco, consentirà ai turisti che percorreranno il tracciato EuroVelo 7 di aggiungere una grande opportunità di collegamento e di visita”.

Una richiesta chiara e precisa quella che i deputati modenesi del gruppo parlamentare PD – Italia Democratica e Progressista, Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, hanno fatto al governo tramite un emendamento alla legge di Bilancio all’art. 81.

Gli esponenti Dem chiedono cinque milioni per la realizzazione della ciclabile che collega Nonantola a Modena sulla quale è in corso la progettazione esecutiva dopo che quella preliminare aveva definito tracciato e stimati i costi. Un intervento sentito e voluto dalle due comunità e dalla provincia di Modena che ha investito sulla mobilità sostenibile da decenni ingenti risorse: dalle esperienze pilota dei percorsi natura lungo le sponde dei corsi d’acqua e dei fiumi principali al riutilizzo di percorsi ferroviari per collegare con percorsi ciclabili la provincia in ogni direzione, garantendo processi intermodali bici-treno nelle stazioni di Mirandola, Modena, Castelfranco, Carpi e Vignola.

La richiesta di inserire nel percorso della legge di bilancio il finanziamento di cinque milioni di euro per il collegamento ciclabile Nonantola-Modena si inserisce in un processo di valorizzazione della ciclopedonalità per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, ma anche nei percorsi di valorizzazione del turismo sostenibile legato ai grandi viaggi sui percorsi sostenuti dall’Unione Europea.

Unire infatti il tesoro dell’Abbazia benedettina di Nonantola, scrigno del medioevo, al Duomo di Modena patrimonio dell’Unesco, consentirà ai turisti che percorreranno il tracciato EuroVelo 7 di aggiungere una grande opportunità di collegamento e quindi di visita, che potrà proseguire in treno verso Bologna o continuare sulla Ciclovia del Sole verso Vignola per valicare gli Appennini in direzione Firenze.

