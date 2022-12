Finale Emilia, la settimana corta diventa realtà alle medie “Frassoni” a partire da settembre

FINALE EMILIA – La settimana corta, già in vigore in diverse scuole della provincia, diventerà realtà anche alle scuole medie “Frassoni” di Finale Emilia a partire dal prossimo anno scolastico e, dunque, da settembre 2023.

Per settimana corta si intende una modifica del consueto orario scolastico, che normalmente alle medie prevede la frequenza degli alunni dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13. Con la cosiddetta settimana corta, invece, i ragazzi andrebbero a scuola dal lunedì al venerdì, guadagnando così un giorno di riposo in più ogni settimana, ma dalle 8 alle 14, in modo da “recuperare” così le cinque ore “perse” al sabato, diluendole nei restanti cinque giorni della settimana.

In favore della decisione si erano espressi recentemente i genitori degli alunni delle medie di San Felice e delle medie “Montanari” di Mirandola: in quest’ultimo caso, però, il consiglio d’istituto non aveva ratificato la decisione dei genitori, espressa attraverso un sondaggio, decidendo di confermare l’attuale orario anche per il prossimo anno scolastico. Alle medie “Frassoni” la volontà dei genitori (anche in questo caso favorevoli alla settimana corta in un sondaggio realizzato dalla scuola) ha prevalso e il consiglio d’istituto ha ratificato la decisione delle famiglie. Così, dal prossimo anno scolastico l’orario cambierà.

