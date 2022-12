Finale Emilia, marciapiedi pronti ma non usabili in piazza Garibaldi. L’opposizione: “Che figuraccia per il Comune”

Scrivono i consiglieri comunali Paolo Saletti (Fratelli d’Italia), Sandro Palazzi (Lega Salvini Premier), Benedetta Pincelli (Ricominciamo daccapo) e Mattia Veronesi (Movimento 5 stelle-Generazione futura):

Nella mattinata di venerdì 16 dicembre, i commercianti del centro storico e diversi cittadini transitanti per Piazza Garibaldi erano rimasti piacevolmente stupiti nel vedere che una parte del cantiere in corso era stata aperta, consentendo il transito pedonale nella parte appena ampliata del marciapiede della rana, attigua ai negozi. Questo fatto rallegrante è stato però fugace, in quanto, resisi conto delle condizioni estremamente sdrucciolevoli del manto, poche ore dopo, il direttore dei lavori avrebbe formulato il contrordine di chiusura del marciapiede.

Infatti, il materiale petroso impiegato in queste condizioni non sarebbe idoneo perché necessita di un trattamento specifico da realizzare secondo tempistiche al momento ignote.

Riteniamo che questo accadimento sia molto sconfortante, poiché l’ampliamento del marciapiede sarebbe stato un’opportunità concreta per accrescere il flusso di persone e avrebbe fornito sicuramente maggior sollievo alle vicine attività commerciali, specialmente durante il periodo natalizio imminente.

La nostra valutazione sul piano tecnico è severa; com’è possibile che non sia stata valutata preliminarmente questa criticità? Perché è stato dato un ordine, salvo poi essere disatteso poche ore dopo?

Inoltre, in chiave politica, lo stesso sindaco Poletti, assessore ai lavori pubblici, in via informale aveva dato notizia della riapertura non prima di una settimana fa.

In conclusione, pertanto sosteniamo che il sindaco Poletti debba usare maggior cautela nel fare proclami, altrimenti le sue resteranno solamente promesse da marinaio, a discapito di tutti i finalesi.

