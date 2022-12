San Felice, stretta su furti in azienda e in casa: identificate più di 40 persone

San Felice sul Panaro (MO). Servizio coordinato dei Carabinieri di Carpi per la prevenzione e contrasto dei furti in abitazione e presso aziende.

Nel corso della serata di ieri 30 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nel Comune di San Felice sul Panaro, finalizzato alla prevenzione ed il contrasto dei furti in abitazione e presso aziende, intensificando i controlli nelle aree che ultimamente sono risultate più esposte soprattutto alle azioni predatorie.

Oltre 40 le persone identificate – per lo più a piedi in aree sensibili del Comune – e 26 i veicoli controllati. Il servizio, che si è protratto fino in tarda serata, si è svolto regolarmente. Non sono stati rilevati reati.

