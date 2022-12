Mirandola, controlli serrati nelle aree più esposte ai furti: 40 persone identificate

Nel corso della serata di ieri, 02 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nel Comune di Mirandola, finalizzato alla prevenzione ed il contrasto dei furti in abitazione e presso aziende, intensificando i controlli nelle aree che ultimamente sono risultate più esposte soprattutto alle azioni predatorie.

Oltre 40 le persone identificate – per lo più a piedi in aree sensibili del Comune – e 30 i veicoli controllati. Il servizio, che si è protratto fino in tarda serata, si è svolto regolarmente. Non sono stati rilevati reati.

