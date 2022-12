Mirandola, per la Polizia di Stato proposta nuova sede provvisoria in via del Mercato

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, l’Amministrazione comunale di Mirandola, nelle persone del sindaco Greco e dell’assessore alla Sicurezza Lodi, interviene per condannare l’atto vandalico perpetrato in via Fulvia nella notte fra venerdì 23 e sabato 24 dicembre, quando un uomo di origini straniere, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol, ha rotto i vetri di alcune auto del commissariato di Polizia di Stato di Mirandola, ed esprimere solidarietà a tutti gli agenti di Polizia di stanza sul territorio. Il sindaco Greco spiega anche che è stata proposta una nuova sede provvisoria per il Commissariato di Polizia, in attesa della nuova sede definitiva presso l’ex Gil. Il commissariato si trova, infatti, attualmente in via Fulvia in seguito al terremoto del 2012.

“Condanniamo fermamente un gesto scellerato che ha portato al danneggiamento di beni della comunità ed al vilipendio dei mezzi utilizzati dagli agenti ai fini della sicurezza pubblica”. Non usa giri di parole il primo cittadino Alberto Greco che anticipa il superamento della sede del Commissariato istituita nell’immediato post sisma, con una nuova locazione più consona in attesa del completamento dei lavori presso la soluzione definitiva (Ex Gil). “Assieme all’assessore alla Sicurezza Roberto Lodi abbiamo avuto vari incontri con il Prefetto e il Questore, volti a proporre una ulteriore sede provvisoria che possa accogliere in maniera più logisticamente consona il corpo di Polizia in attesa della nuova sede presso l’ex Gil. Si tratta di una soluzione – situata in via del Mercato (ex magazzino del formaggio) – che ha già trovato la preventiva approvazione da parte della Prefettura e della Questura di Modena.

A rafforzare i concetti di solidarietà per il Corpo e di condanna per il gesto, è l’assessore alla Sicurezza Roberto Lodi, il quale – contestualmente – fa proprie le preoccupazione espresse dal Siulp. “Esprimendo la massima solidarietà alla Polizia per quanto accaduto, manifestiamo la nostra preoccupazione per un gesto che sottende un irridente senso di impunità di fronte al vilipendio ed alla volgarizzazione delle Istituzioni. “Le attese della definitiva sede della Polizia presso l’ex Gil ci hanno spinto a proporre una nuova soluzione che ha già trovato un preventivo gradimento. Un’ubicazione che, ultimati i doverosi lavori di adattamento, garantirà una logistica consona, partendo da uffici più ampi e un cortile interno, che agevoli il più possibile l’importante lavoro degli agenti sul territorio mirandolese e del distretto”.