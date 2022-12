Muore sbranata dai suoi cani a Concordia: animali sedati e sotto osservazione, ipotesi abbattimento

CONCORDIA – E’ ancora tanto, a Concordia, lo sgomento per quanto avvenuto il giorno di Natale, quando la pensionata 68enne Iolanda Besutti è morta sbranata dai propri cani, due rottweiler, nel cortile di casa. Dopo l’arrivo dei soccorsi, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la donna, morta in ambulanza nel tragitto verso l’ospedale di Baggiovara, sul posto sono giunti anche alcuni volontari del centro fauna selvatica “Il Pettirosso”, che si sono occupati di sedare i due cani responsabili dell’aggressione e di organizzare il loro trasferimento al canile di Mirandola, dove ora i due rottweiler si trovano sotto osservazione.

In questi casi, la procedura dell’Ausl è la seguente: un veterinario dell’Ausl e un veterinario comportamentalista dovranno valutare i due cani, decidendo quale percorso intraprendere. Quasi sempre, spiega l’Ausl, si individua un percorso di addestramento comportamentale che gli animali dovranno seguire, ma in questo caso potrebbe essere riunita una commissione per valutare se i cani non siano recuperabili. In questo caso, ci sarebbe l’ipotesi abbattimento, che, però, spiega l’Ausl, viene considerata l’ultima spiaggia. A pesare in questa circostanza potrebbe essere il precedente che vede coinvolti i due cani: lo scorso febbraio, infatti, avrebbero aggredito un giardiniere, causandogli lesioni a braccia e gambe, che richiesero interventi chirurgici.

Intanto, resta da chiarire la dinamica che ha portato all’aggressione: difficile stabilire quanto avvenuto, a causa dell’assenza di testimoni diretti, ma, riporta la stampa locale, secondo la figlia di Iolanda Besutti, che si trovava all’interno dell’abitazione ed è accorsa in soccorso della madre poco dopo l’aggressione, l’attacco da parte dei due cani sarebbe stato forse diretto inizialmente verso un altro cagnolino, che probabilmente Iolanda Besutti teneva in braccio quando si è recata in giardino. La donna potrebbe, dunque, aver provato a prendere le difese dell’animale, venendo a sua volta attaccata dai due rottweiler.

