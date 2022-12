Payback sanitario, Greco: “Si trovi una soluzione per non penalizzare distretto biomedicale”

MIRANDOLA – “Mirandola segue con attenzione la “questione payback”: sono diversi gli imprenditori che si sono già rivolti all’Amministrazione in cerca di supporto e di risposte. Siamo a conoscenza di molti ricorsi al TAR in corso e, anche per questa ragione, sottoscriviamo il testo dell’interrogazione del consigliere regionale Michele Facci con la quale si richiede, in tempi celeri, un tavolo di confronto allargato composto da Governo, Regione e Aziende del settore biomedicale”.