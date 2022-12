Scomed Bomporto, nel weekend le semifinali di Coppa Italia Serie C

BOMPORTO – Si disputeranno sabato 10 e domenica 11 dicembre a Riccione le semifinali di Coppa Italia di Serie C per determinare le finaliste del 12 febbraio. Gli Scomed Bomporto si presenteranno sabato ore 21.00 contro il Palermo con il seguente organico per la Coppa Italia Serie C:

Portieri: MASTRIA-RONCAGLIA Esterni: IDRIZOSKI-BARTOLAI- COLAZZO-SALA-GIANNATEMPO- MONTOSI-ABDELMOTTI-ORRU’- CORAZZARI(al suo debutto nella categoria Senior) Domenica coach Sala integrerà l’organico con l’arrivo del portiere DEL VILLANO e degli esterni ASTOLFI-BERGAMINI-CIPRIANO- GANZERLI-MIRANI ore 12.00 KEMARIN (CB)-SCOMED BOMPORTO ore 16.00 SCOMED BOMPORTO-CORSARI RICCIONE Domenica 11-dicembre a Piacenza si disputerà la seconda giornata del campionato regionale under 14 i bomportesi incontreranno ORE 10.00 LEPIS PIACENZA-SCOMED BOMPORTO ORE 13.00 SCOMED BOMPORTO-GUFI PARMA Questi i convocati , ARDENTE (al suo debutto come portiere) MARCHICA-BERGAMINI-CIPRIANO- BABA-CORAZZARI-RAIMONDI- ALLEGRETTI-VERGARI G.-SANTAGIULIANA-BELTRAMI- ROVERSI-VECCHI-VERGARI F.- ALL.LUCCHINI DIR. ALLEGRETTI

