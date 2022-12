Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, a Mirandola, Cavezzo e San Possidonio

Si è svolta tra il 19 e il 27 di novembre l’edizione 2022 della SERR, Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, la grande manifestazione promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare istituzioni, comunità e consumatori sulle strategie e le politiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti.

Anche in Emilia-Romagna non sono mancate le iniziative dedicate – quest’anno sul tema “Tessile, circolare e sostenibile” – a cura dei Centri di Educazione alla sostenibilità (Ceas) della rete regionale.

♻️ A Scandiano, alcune classi dell’Istituto Gobetti hanno partecipato allo “Swap Party” organizzato insieme al Ceas Terre Reggiane – Tresinaro Secchia. Ragazze e ragazzi si sono cimentati in un baratto di indumenti – usati ma in buono stato – portati a scuola nelle settimane precedenti: un modo socializzante e divertente per toccare con mano le alternative ai rifiuti e all’eccessivo consumismo.

♻️ A Mirandola il Ceas La Raganella, in collaborazione con Manigolde, l’iniziativa di sartoria sociale dell’associazione “Mani Tese” di Finale Emilia, hanno avviato “I bottoni li cuciamo noi”, una ciclo di 16 laboratori di cucito e di moda sostenibile, rispettosa di ambiente e diritti. Da oggi alla primavera, l’iniziativa coinvolgerà oltre 300 alunni delle scuole del comune.

♻️ Sempre a Mirandola, ma anche a San Possidonio e Cavezzo, a cura del Ceas Tutti per la Terra dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, alunne e alunni delle scuole primarie hanno potuto assistere a “Cartesio e la seconda vita dei tessuti”, spettacolo educativo sul riciclo dei rifiuti a cura del personaggio Cartesio, che da anni anima le iniziative locali di educazione alla sostenibilità.

♻️ A Ferrara porte aperte agli impianti di selezione e recupero di HERAmbiente con una visita guidata, gratuita ed aperta alla cittadinanza, organizzata dal Ceas Centro Idea sabato 26 novembre. Ai partecipanti sono state illustrate le varie fasi del processo di trattamento dei rifiuti, con accesso poi all’impianto di selezione e recupero e al termovalorizzatore, per vedere direttamente dove confluiscono i rifiuti raccolti e gestiti. Al termine della visita agli impianti sono stati inoltre distribuiti ai partecipanti utili gadget ricavati da materiali di recupero.

♻️ Ad Alfonsine la sede operativa di Casa Monti del CEAS Bassa Romagna, in collaborazione con la sezione locale dell’associazione Plastic Free ha coinvolto le scuole primarie Rodari e Matteotti nel progetto “In azione contro i rifiuti”, che ha visto una serie di attività dedicate al tema dei rifiuti e della loro riduzione.

Da sabato 19 novembre le classi coinvolte hanno infatti partecipato ad interventi di approfondimento sui rifiuti e a un’uscita nei pressi della scuola- in piena sicurezza, ben equipaggiati di guanti, sacchi e attrezzature per la raccolta – per pulire gli spazi comuni.

