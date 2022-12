Teatro comunale di Carpi, si cerca un direttore artistico

E’ stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico per affidare la direzione artistica del Teatro Comunale di Carpi nel triennio gennaio 2023- dicembre 2025, per le stagioni teatrali 2023-’24 e 2024-’25 e la progettazione e avvio della stagione 2025-’26: professionisti e specialisti di teatro hanno tempo fino alle 12:00 di sabato 10 dicembre per inviare la candidatura.

Può partecipare chi possiede « adeguata e comprovata esperienza artistica », maturata in ambito teatrale o in istituzioni culturali analoghe, per almeno tre anni di direzione artistica, ovvero di consulenza artistica in Comuni con almeno 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, di strutture e rassegne teatrali pubbliche e private: tale attività dev’essere stata svolta negli ultimi tre anni, dal 2019 al 2021.

Sono requisiti ammissibili anche ulteriori esperienze lavorative nel campo artistico (direzioni artistiche di eventi, manifestazioni, attività di insegnamento, esperienze teatrali o cinematografiche dirette, attività di regia, ecc.), se svolte nel triennio 2019-2021.

L’incarico esterno di « prestazione professionale altamente qualificata » sarà affidato tramite procedura comparativa, il compenso per il trienno sarà di 120mila euro più IVA.

L’avviso integrale con modalità e termini, insieme ai moduli di domanda, è scaricabile dal sito del Comune di Carpi nella sezione “Bandi e avvisi di selezione”.

